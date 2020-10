Wethouder deelt fietsverlichting uit bij nieuwe rotonde bij Giessen en Andel

GIESSEN/ANDEL • Wethouder Hans Tanis en medewerkers van de gemeente Altena hebben donderdagmorgen fietsverlichting uitgedeeld aan fietsers bij de nieuwe rotonde nabij Andel en Giessen.

De lampjes werden in ontvangst genomen door de vele scholieren en studenten die de rotonde passeerden.

“Nu de verkeersveiligheid met de komst van de rotonde voor overstekende fietsers enorm is verbeterd, willen we de vele jeugdige gebruikers de boodschap meegeven ook goed voor hun eigen veiligheid te zorgen”, vertelt Tanis over de actie.

“Dit doe je bijvoorbeeld door goed zichtbaar te zijn in het verkeer. Een setje fietsverlichting komt daarbij goed van pas, zeker nu het weer meer donker is overdag.”