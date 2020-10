Laatste dagen van ‘Geef me de Ruimte’ in Werkendam

werkendam • Aanstaande vrijdag 30 oktober en zaterdag 31 oktober zijn al weer de laatste twee dagen waarop de tentoonstelling ‘Geef me de Ruimte, 6 maanden op 40 x 40’ van de Werkendamse kunstenaar Martin Copier geopend is.

“We hebben de afgelopen weken heel veel geïnteresseerde mogen ontvangen”, laat hij weten. Bezoekers hebben vooraf een afspraak gemaakt en in groepjes van maximaal zes mensen konden alle kunstwerken bewonderd worden.

“Inmiddels zijn er al veel kunstwerken verkocht en we hopen straks een prachtig bedrag over te kunnen maken aan Het Leger des Heils, want 15 procent van alle verkochte werken gaat naar dit goede doel”, benadrukt Copier.

Wie de tentoonstelling nog niet heeft bezocht kan een bezoek reserveren via info@martincopier.nl. Openingstijden zijn van 13:00 uur tot 20:00 uur.

www.martincopier.nl