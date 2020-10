Allerzielenviering in Hank en Dussen

hank/dussen • De allerzielenvieringen in Hank en Dussen worden gehouden op maandag 2 november in de R.K. Kerk in Dussen en daarna in de R.K. Kerk in Hank.

De begraafplaatsen in Dussen en Hank zijn na de viering open en zijn deze avond verlicht. In verband met de coronamaatregelen, kunnen de vieringen maar met een beperkt aantal genodigden worden bijgewoond, namelijk met twee nabestaanden van diegenen die het afgelopen jaar gestorven zijn.

Ná de vieringen kunnen mensen de verlichte begraafplaatsen wel bezoeken. Allerzielen is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. In het bijzonder worden degenen die in het afgelopen jaar gestorven zijn herdacht.