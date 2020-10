Barten’s Slagerij Nederlands kampioen fijne rookworst

REGIO • Dit jaar werd voor de 46e keer het Nederlands kampioenschap rookworst georganiseerd en hieraan namen weer zo’n 150 slagers en worstmakers uit heel Nederland deel.

De rookworsten worden beoordeeld in de categorieën; fijne en grove rookworst en de rookworst specialiteit. Een specialiteit is een rookworst zijn die gemaakt is van bijvoorbeeld rundvlees of kip. Een vakjury beoordeelt de inzendingen onder andere op kleur, smaak, geur en uiterlijk. Wie de maximale score van 100 punten behaalt op zijn inzending krijgt het predicaat ‘goud-ster’.

Jasper de Leeuw, meester worstmaker bij de worstmakerij van Barten’s Slagerij, deed mee met een grove, een fijne, een kip- en een runderrookworst en behaalde voor alle producten de maximale score van 100 punten. In de finale werd hij uitgeroepen tot Nederlands kampioen ‘fijne rookworst’. ‘Daar ben ik enorm trots op,’ aldus een glunderende Jasper. De fijne rookworst wordt het meest verkocht en daar is de concurrentie het zwaarst. ‘Hier Nederlands kampioen worden is een topprestatie.’

Wat maakt deze rookworst dan tot een kampioensworst? ‘Alles draait om vakmanschap, het allerbeste vlees en de juiste ingrediënten. Bij Barten werken we met vlees wat rechtstreeks van de boer komt. Dat verwerken we in onze eigen slachterij en van dat vlees maken we de dan met onze eigen recepturen de rookworsten. En natuurlijk kan ik over het recept niets verklappen,’ lacht Jasper. ‘Dat blijft geheim.’

‘De fijne, grove, runder- en kiprookworsten zijn allemaal te koop in de Slagerijen van Barten. Door corona kunnen we ze helaas niet laten proeven in de winkels, maar ik zou zeggen, proef die dan maar thuis, bij een lekkere stamppot of ovenschotel,’ zegt Jasper tot slot.

Barten’s Slagerij heeft vestigingen in Groot-Ammers, Papendrecht, Almkerk en Werkendam.