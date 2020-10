‘Flinke kater’ voor Werkendamse café na boodschap van Rutte

WERKENDAM • Bier en Wijn Kafé De Merwe in Werkendam zit voorlopig even in de wachtkamer.

Aan de Sasdijk 2 in Werkendam moesten oude tijden herleven. Vier maanden lang werkten Ronald Honderd en Ciska Ooms er keihard aan. Donderdag 15 oktober moest het gebeuren.

Café De Merwe zou de deuren weer wagenwijd open zetten. “En toen kwam twee dagen voor de opening de slechte boodschap van Rutte. Een flinke kater”, vertelt Ronald aan de leestafel van het opgepoetste bruine café.

Al eerder bestierden Ronald en Ciska, Rotterdammers van oorsprong, het meer dan een eeuw oude café. Maar dat is 22 jaar geleden. Vanaf die periode werd het café verhuurd en ging het als Vrouwenhemel door het leven. Het tweetal exploiteerde zelf een uitgaansgelegenheid in Oosterhout.

Rusland

Tenslotte deden ze dat weer van de hand en werd reizen hun hobby. “We wilden van het leven gaan genieten. We zijn zelfs in Rusland geweest met onze bus”, glimlacht Ciska.

En toen kwam begin dit jaar corona. Voor de uitbaters van Vrouwenhemel betekende dat einde oefening en stond het karakteristieke scheve pand met het machtige uitzicht op de Merwede er ineens doelloos en troosteloos bij.

Ronald en Ciska zagen het met lede ogen aan. “Het begon weer te kriebelen. We vonden het zo zonde en hebben nog zoveel gevoel bij de zaak dat we besloten om het zelf weer te gaan doen”, klinkt het op enthousiaste toon.

Helemaal terug naar het verleden wilden Ronald en Ciska ook weer niet. “We noemen het nu Bier en Wijn Kafé De Merwe, een bruin café met karakter. Vroeger was het doordeweeks een bruin café en gingen we in het weekend los met feestmuziek. We willen een lokaliteit dat nu past bij onze klanten van vroeger. Naast het karakter van een bruin café, gaan we ze nu zoals een proeverij verwennen met speciale biertjes en wijntjes, speciale verwenkoffie en dat omlijst met een hapje eten. Nee, geen biefstuk, maar meer het wat grotere fingerfood, zeg maar.”

De fietsende toerist is uiteraard ook van harte welkom.

Nostalgie

Vier maanden lang is er opgeknapt, bijgekocht en de inrichting aangepast. Er kwam een nieuwe keuken, de fraaie buffetkast werd weer in ere hersteld en een machtige Friese stoofkachel aangeschaft. Nog volop nostalgie wordt er opgesnoven.

“We zijn heel trots op wat we nu hebben neergezet en trots dat we open konden. Maar helaas.” Om toch wat reuring rondom de zaak te krijgen en tot het sein weer op groen wordt gezet houden Ronald en Ciska zich bezig met af te halen bierpakketten.

“We noemen het The Blind Date. Elke week andere bieren die eerst geproefd worden. Na verwijdering van de omwikkeling ziet men pas welk speciaalbiertje het is.”

Volgend jaar

Nu maar hopen dat de pandemie snel voorbij is. “We kunnen bijna niet wachten, maar ik zie het somber in. Ik ben bang dat het volgend jaar wordt”, zegt Ronald, die nog niet hoopvol is gestemd.