Ook Altena viert 75 jaar Verenigde Naties

ALMKERK • Ook de gemeente Altena staat stil bij de 75e verjaardag van de Verenigde Naties.

Het gemeentehuis in Almkerk en het voormalig gemeentehuis in Wijk en Aalburg worden blauw uit gelicht als het donker wordt. Ook hangt in Almkerk de blauwe VN-vlag in top.

Het jubileum wordt zaterdag 24 oktober gevierd. In de aanloop daar naartoe hangt van 19 tot en met 24 de vlag in top en brandt de blauwe verlichting.

Global Goals

Een van de huidige idealen van de VN waar Altena iedere dag concreet aan wil bijdragen, is de realisatie van de Global Goals.

In 1945, na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, zijn de Verenigde Naties opgericht. Een van de belangrijkste idealen die hebben geleid tot de oprichting van de VN waren de behoefte aan internationale solidariteit en een gezamenlijke inzet voor vrede en veiligheid.