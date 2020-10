Lions Club Werkendam biedt verenigingen in Altena coronasteun

WERKENDAM • Ook binnen de gemeente Altena zijn veel verenigingen, organisaties, clubs en vrijwilligers de afgelopen maanden getroffen door de coronacrisis. Lions Club Werkendam is een serviceclub, die graag iets wil doen voor deze groepen.

Een steuntje in de rug om deze moeilijke tijd door te komen, speciaal voor kleinere, niet-commerciële organisaties, die niet kunnen terugvallen op andere ondersteuning.

Het Lucky Lion Altena Corona Hulpfonds, vernoemd naar een speciale vakantiebungalow voor gehandicapten en mindervaliden die Lions Club Werkendam tot voor kort bezat, heeft een bedrag van in totaal 10.000 euro beschikbaar. Uit het fonds wordt na goedkeuring een bedrag van 250 euro tot maximum van 1000 euro per aanvrager toegekend.

Aanvragen

Wie in aanmerking wil komen kan een e-mail sturen naar e-mailadres werkendam@lions.nl. De uiterste aanmelddatum daarvoor is donderdag 26 november 2020.

Aanvragers ontvangen een kort aanvraagformulier, dat ze vervolgens per mail kunnen retourneren, vóór 30 november. Aanvragen worden behandeld door de goededoelencommissie (GDC) van Lions Club Werkendam.

Lions Club Werkendam is regionaal bekend van fundraisingprojecten, zoals de haring party, Oog voor Elkaar en de Lions Golfdag. En ook als sponsorwerver sinds het begin van de traditie van een Mattheüs Passion in de Grote Kerk in Gorinchem.

Ook het Internationaal Lions-jeugduitwisselingsprogramma is bekend. Elk jaar gaan één of meer kinderen uit de gemeente Altena dankzij Lions Club Werkendam naar het buitenland.

www.werkendam.lions.nl