Nieuwe gele streep op Hoogstraat

WERKENDAM • Eric van Wijk, eigenaar van De Groene Mat in Werkendam, heeft vrijdagmorgen opnieuw een gele streep aangebracht midden op de Hoogstraat in Werkendam.

De streep is deze keer met verf aangebracht, zodat deze niet snel verwijderd wordt.

Op verzoek van BIZ Werkendam werd 22 september een streep van gele tape aangebracht om zo het winkelend publiek te attenderen op de anderhalve meter afstand vanwege het coronavirus. De tape werd al enkele dagen later deels verwijderd, maar opnieuw hersteld.

Ook deze keer bleef de tape niet lang plakken. Zondagmorgen 11 oktober waren opnieuw grote delen van het tape losgetrokken.

Alle kleuren van de regenboog

Via Twitter had Eric van Wijk de gemeente Altena al laten weten dat hij met zijn bedrijf strepen in alle kleuren van de regenboog kon aanbrengen. En zo liep hij vrijdagmorgen met zijn verfkarretje over de Hoogstraat.

George van den Heuvel van De Leckernij stapt even naar buiten als Eric van Wijk zijn winkel passeert. “Eindelijk een echte streep, al die tape heeft al zoveel geld gekost”, laat hij weten.