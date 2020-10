Thuiswerken in dorpshuis Genderen

In het dorpshuis worden in totaal zes werkplekken ingericht.

GENDEREN • Wie zich thuis lastig kan concentreren kan terecht in het dorpshuis in Genderen.

‘t Dorpshuis Genderen heeft met een financieel steuntje in de rug van de gemeente Altena zes werkplekken ingericht in de kleine zaal van het gebouw aan de Rondendans 10.

De plekken zijn bedoeld voor mensen die thuis lastig aan hun werk toe komen, nu ze vanwege de coronamaatregelen opnieuw niet naar kantoor kunnen of mogen.

“Niet iedereen kan zich thuis even goed concentreren of een eigen kantoorruimte inrichten”, zegt Harm-Jan van der Beek, voorzitter van Stichting Verenigingsgebouw Genderen. “En ook als bijvoorbeeld de kinderen thuis zijn, kom je vaak niet aan je werk toe.”

Tussenoplossing

Reden voor het dorpshuis om als een soort ‘tussenoplossing’ zes flexwerkplekken te creëren voor mensen in het dorp en uit de directe omgeving. De gemeente Altena helpt in deze opstartfase en als het echt storm loopt, kunnen ook in de grote zaal nog mensen terecht.

In de kleine zaal van het dorpshuis zijn alle voorzieningen inmiddels aanwezig: bureaus, goede stoelen, wifi, een printer en koffie en thee.

Ruim opgezet

Alles uiteraard op ruim anderhalve meter afstand van elkaar, benadrukt Van der Beek. “We hebben het ruim opgezet. Hier zit je wel drie meter van elkaar af. En de tafel met koffie en thee hebben we bewust klein gehouden. Het is niet de bedoeling dat mensen daar gezellig met elkaar gaan staan kletsen.”

Want voor het sociale aspect hoef je niet naar het dorpshuis te komen, zegt hij. “Als je thuis prima kunt werken, moet je dat vooral doen. We bieden hier de ruimte aan mensen die thuis niet goed hun werk kunnen doen.”

In die zin snijdt het mes aan twee kanten, want ook voor werkgevers zijn de flexwerkplekken aantrekkelijk. Werken in het dorpshuis kan voor 15 euro per halve dag, inclusief alle faciliteiten én btw.

Van der Beek zou het als werkgever wel weten. “Er komt natuurlijk ook een stukje economie bij kijken, als je werknemers het werk thuis maar moeizaam gedaan krijgen. En er zijn genoeg kantoren waar de anderhalve meter niet gehandhaafd kan worden. Dan zijn het voor een bedrijf de kosten niet als werknemers hier aan de slag kunnen.”

Win-win-winsituatie

Eigenlijk is het een ‘win-win-winsituatie’, want ook het dorpshuis zelf profiteert van deze opzet, legt Van der Beek uit.

“Ook onze inkomsten zijn door corona natuurlijk gekelderd. Met de werkplekken hopen we dat een deel op te kunnen vangen. Als de loop er eenmaal is, hopen we dat deze mensen ook in de toekomst, na deze pandemie, het dorpshuis weten te vinden voor feestjes. Bijvoorbeeld voor de verjaardag van hun vader of moeder. De afgelopen vijf jaar zagen we die verjaardagen voor ouderen steeds populairder worden.”

Een werkplek in het dorpshuis in Genderen reserveren kan via beheerder Mariska van der Kolk: 06-21615690 of mariska-72@hotmail.com. De werkplekken zijn beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur.