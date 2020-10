2346 euro voor Floreffehoeve

WERKENDAM • Het bestuur en de vrijwilligers van kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam willen alle gevers heel hartelijk danken voor hun gulle bijdrage aan de collecte.

Floreffehoeve mocht het mooie bedrag van 2346 euro ophalen. “En daar zijn we erg blij mee”, laat het bestuur weten.

De kinderboerderij is volledig afhankelijk van subsidies, donaties en sponsoring. Daarnaast worden ook acties georganiseerd, maar dat is in deze coronatijd niet mogelijk.

Wie de collectant gemist hebben, kan altijd nog een gift overmaken via bankrekeningnummer NL87RABO 0398 7215 48, t.n.v. St. Kinderboerderij Werkendam.

www.kinderboerderij-werkendam.nl