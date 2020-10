Fysiotherapiepraktijk Paans opent nieuwe locatie in Sleeuwijk

ALMKERK/SLEEUWIJK • Fysiotherapiepraktijk Paans opent binnenkort een nieuwe locatie in Sleeuwijk.

Naast de locatie in Almkerk kunnen mensen dan ook terecht in winkelcentrum de Nieuwe Es in Sleeuwijk.

Eerder deze maand zijn door huurder Jacco Paans en verhuurder Peter van Ballegooijen de handtekeningen onder het huurcontract gezet. De verbouwing vindt inmiddels plaats. De nieuwe praktijk in Sleeuwijk zal eind november open gaan.

Patiënt centraal

De praktijk in Sleeuwijk is ‘dé fysiotherapiepraktijk waar de patiënt centraal staat en waar je gemakkelijk en veilig kunt trainen op slimme fitnessapparatuur’, laat Jacco Paans weten.

De praktijk beschikt over twee ruime behandelkamers, twee ruime kleedkamers en een grote oefenzaal. Naast fysiotherapie kunnen mensen hier terecht voor manueel therapie, dryneedling, echografie en fitness.

www.fysioalmkerk.nl