Ook Den Biekûrf heeft nu wormenhotel

BABYLONIËNBROEK • Ook bij basisschool Den Biekûrf in Babyloniënbroek is een wormenhotel geplaatst.

Bij de school hebben zo’n 800 wormen onderdak gevonden.

Het wormenhotel is een initiatief van de gemeente Altena als proef om te kijken of gft-afval composteren in een wormenbak aanslaat in Altena.

De leerlingen van Den Biekûrf leerden van alles over wormen. Hoe belangrijk ze zijn voor de natuur, wat ze eten en wat ze doen en natuurlijk hoe ze verzorgd moeten worden.