Wrakstukken van Werkendamse Lancaster blijven in museum Best

REGIO • Museum Bevrijdende Vleugels in Best wordt eigenaar van de wrakstukken en de onderdelen van een Lancaster LM508, die het nu al van de gemeente Altena in bruikleen heeft.

Het gaat o.a. om pantserplaten, cockpitstukken, radioapparatuur, de vliegtuigmotor, motoronderdelen en een deel van de brandstoftank.

Het vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog is in 2014 in Werkendam geborgen. De aangetroffen wrakstukken en vliegtuigonderdelen zijn destijds aan geïnteresseerden in bruikleen weggegeven.

Market Garden

Museum Bevrijdende Vleugels, dat gewijd is aan de Tweede Wereldoorlog en met name aan Operatie Market Garden, wil nu graag eigenaar worden van de wrakstukken en vliegtuigonderdelen.

Het college wil onder voorwaarden medewerking verlenen aan dit verzoek.

Zo is de gemeente Altena eerste belanghebbende als het museum ophoudt te bestaan of een andere bestemming voor de vliegtuigonderdelen gevonden moet worden.

Alles wordt in dat geval om niet aangeboden.

Oorlogsmuseum

Zodra in de gemeente Altena een oorlogsmuseum wordt opgericht en dit oorlogsmuseum wil vliegtuigonderdelen van de Lancaster LM508 tentoonstellen, moet het museum in Best de nader overeen te komen vliegtuigonderdelen eveneens zonder tegenprestatie teruggeven.

Overigens zijn op dit moment geen plannen voor een oorlogsmuseum bekend, laat de gemeente Altena weten.