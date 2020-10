Altena krijgt nieuwe afvalinzamelaar

ALTENA • De vuilniswagens van Renewi verdwijnen vanaf 1 januari 2021 uit het straatbeeld in Altena.

Ophalen van het huishoudelijk afval gebeurt vanaf die datum door de Afvalstoffendienst.

Het contract met de huidige afvalinzamelaar Renewi loopt eind dit jaar af. De gemeente moet de afvalinzameling opnieuw gunnen.

Uit onderzoek naar een vervanger kwam de Afvalstoffendienst als een goede optie naar voren. De Afvalstoffendienst valt onder gemeente ‘s-Hertogenbosch en verzorgt de afvalinzameling in verschillende Brabantse gemeenten.

“We zijn blij dat we met de Afvalstoffendienst een partner gevonden hebben voor het inzamelen van huishoudelijk afval. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking”, zegt wethouder Roland van Vugt.

Opstartperikelen

“De Afvalstoffendienst moet Altena nog goed leren kennen. Daarom kunnen er in de eerste periode best wat opstartperikelen zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat de Afvalstoffendienst gauw thuis is in Altena.”

Andere ophaaldagen

Momenteel worden de routes en ophaaldagen in kaart gebracht. Het kan zijn dat huishoudens hun container op een andere dag kunnen aanbieden dan ze gewend zijn. In december ontvangt ieder huishouden informatie over eventuele nieuwe ophaaldagen.

Op welke dag de container of het plastic aan straat mogen is altijd in te zien via www.mijnafvalwijzer.nl of via de AfvalAltena-app.