Bolderik Hank en Tibo Veen promoten samen techniekonderwijs

HANK • De Technobiel van Wij Techniek stond deze week bij basisschool De Bolderik in Hank.

Wij Techniek is het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche.

De Bolderik was door Tibo Veen uitgenodigd om de leerlingen op een leerzame, maar vooral ook leuke manier kennis te laten maken met techniek.

Het programma is inmiddels coronaproof gemaakt. De groepen werden gehalveerd en de Technobiel kwam deze keer bewust naar Hank en niet naar Veen. Zo hoefden de ouders geen groepen kinderen te vervoeren.

Experimenteerruimte

De Technobiel is een mobiele experimenteerruimte, speciaal bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw van het basis onderwijs.

De Technobiel telt twee verdiepingen, waar van alles onderzocht kan worden.

Zo konden de leerlingen bijvoorbeeld leren hoe een transportband werkt en hoe ze vliegtuigjes kunnen laten vliegen door er met infrarood licht op te schijnen.

Met augmented reality-technologie kun je iemand anders op afstand (via een tablet) laten meekijken en werken.

Hoe dat precies werkt? Dat ervaarden de kinderen toen ze samen een aantal storingen in een cv-ketel moesten oplossen. Zo hielpen ze de aap Bito, die graag lang onder de warme douche staat, weer aan warm water.

Een verdieping hoger konden de leerlingen in een echte experimenteerruimte verschillende technische proefjes doen.

Meer dan wifi

De leerlingen leerden dat techniek veel meer is dan wifi alleen en dat ze in het dagelijks leven eigenlijk steeds met techniek in aanraking komen.

De reacties van zowel de kinderen als de leerkrachten waren erg enthousiast.

Tibo Veen wil de jeugd graag blijven enthousiasmeren voor een toekomst in de techniek en nodigt geïnteresseerde basisscholen graag uit om een kijkje te komen nemen bij de bedrijfsschool in Veen.