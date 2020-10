Film over veerdienst in oorlogstijd gaat niet door

GORINCHEM • De vertoningen van de korte belevingsfilm over veerdienst Riveer in oorlogstijd op donderdag 29 oktober gaan niet door.

Na de laatste persconferentie van het kabinet is besloten om de vertoning weer te cancelen.

Riveer, dat onderdeel is van de gemeente Gorinchem, vindt het niet verantwoord om de film door te laten gaan, ondanks het feit dat er 30 personen zijn toegestaan in theater De Nieuwe Doelen in Gorinchem.

Driemaal is scheepsrecht

“Daarnaast is de belangstelling te groot en wachten we liever op betere tijden om de film aan een groter publiek te laten zien. Driemaal is scheepsrecht, daar houden we ons deze keer maar aan vast. Wellicht krijgen we volgend jaar alsnog de kans om de audiovisuele productie in zijn oorspronkelijke vorm te tonen: aan boord van de veerpont”, aldus de veerdienst.

In de film beleven toeschouwers aan de hand van het verhaal van een ooggetuige het bombardement van de Gorinchem V in de haven van Sleeuwijk.