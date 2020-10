Beatrixziekenhuis richt speciale corona-afdeling in

GORINCHEM • Om de toestroom van patiënten die besmet zijn of mogelijk besmet zijn met het coronavirus aan te kunnen, wordt in het Beatrixziekenhuis een speciale corona-afdeling ingericht.

Door patiënten die besmet zijn met corona op één afdeling te verplegen, kan efficiënter worden gewerkt en wordt de zorg voor zowel patiënten met corona als andere patiënten beter georganiseerd. Op de nieuwe afdeling is zowel plek voor patiënten die nog wachten op de testuitslag als patiënten die bevestigd corona hebben. Alle patiënten verblijven hier in isolatie. De patiënten op deze corona-afdeling kunnen één keer per dag bezoek ontvangen. De bezoeker krijgt instructies om het bezoek veilig te laten verlopen en moet een medisch mondneusmasker dragen.

Ook is het corona-behandelteam weer actief. Dit is een team van specialisten uit verschillende medische disciplines die goed weten hoe zij met het corona-ziektebeeld om moeten gaan. Dit team stelt onder meer behandelplannen voor patiënten op.

Reguliere zorg afgeschaald

Daarnaast is vanaf maandag 12 oktober een deel van de planbare, reguliere zorg afgeschaald bij het Beatrixziekenhuis. De Lingepolikliniek in Leerdam is vanaf maandag 12 oktober zelfs gesloten. Bloed prikken op deze locatie blijft wel mogelijk. Op deze manier wordt capaciteit vrijgemaakt voor de zorg voor patiënten besmet met het coronavirus. Dit betekent dat sommige geplande afspraken, operaties en ingrepen niet doorgaan. Patiënten worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Alle ziekenhuizen in de regio Zuidwest-Nederland hebben opdracht gekregen om het aantal bedden voor patiënten met corona te verhogen. Op deze manier is er meer plek voor patiënten met corona en is het mogelijk patiënten te verplaatsen vanuit andere ziekenhuizen. Om zorg voor deze patiënten te garanderen, is het nodig een deel van de ingeplande, reguliere zorg af te zeggen. Alleen planbare zorg wordt afgezegd en dit gebeurt alleen wanneer dit geen gezondheidsrisico voor de patiënt met zich meebrengt. Alle patiënten van wie de afspraak wordt afgezegd, worden telefonisch geïnformeerd.