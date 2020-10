Bieb geeft met deelbomen speelgoed tweede leven

ALTENA • In de vestigingen van de Bibliotheek CultuurPuntAltena staan zeven deelbomen, waar mensen speelgoed kunnen ruilen.

Hiermee wil de bibliotheek speelgoed een tweede leven geven. Ook biedt ze gezinnen met een kleine portemonnee de mogelijkheid hun kinderen regelmatig nieuw speelgoed te geven.

Mensen die thuis mooi speelgoed hebben liggen, kunnen dat bij de bieb inleveren. Wie op zoek is naar speelgoed kan vervolgens rustig een kijkje nemen bij de deelboom. Ook wie niets te ruilen heeft mag iets meenemen.

Het speelgoed gaat eerst 24 uur in quarantaine, voordat het op de bomen geplaatst wordt.

Geen knuffels en boeken

Knuffels en boeken neemt de bibliotheek niet aan.

De deelbomen staan op de vestigingen van de bieb in Hank, Nieuwendijk, Wijk en Aalburg en Woudrichem.

Basisscholen De Zaaier in Andel, Den Biekûrf in Babyloniënbroek en de Prins Willem Alexanderschool in Eethen hebben een boom geadopteerd.

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, worden ze daar ook neergezet.