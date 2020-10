College neemt kruising bij Sparta’30 onder de loep

De kruising richting het sportpark in Andel.

ANDEL • Voor weggebruikers wordt het binnenkort duidelijker dat ze de kruising naar het sportpark in Andel naderen.

Het college gaat het weggedeelte een andere kleur geven, omdat het vindt dat de zichtbaarheid van de kruising beter kan.

Ook wordt samen met voetbalvereniging Sparta’30, ijsclub Sparta’82 en tennisvereniging LTC Altena en de dorpsraad naar extra maatregelen gekeken om de kruising veiliger te maken. De dorpsraad heeft daarvoor eerder al een aantal suggesties gedaan bij de gemeente.

Overigens wil het college hiermee niet zeggen dat de weg richting het sportpark in Andel daadwerkelijk onveilig is, zo staat te lezen in antwoorden op vragen van het CDA.

De Neer-Andelseweg tussen Andel en de kruising met het sportpark is een zogenoemde erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur en ook zo ingericht.

“De voorrangssituatie op de kruising naar het sportpark is conform richtlijnen. De door u genoemde onveiligheid blijkt niet uit onze gegevens”, aldus het college.

CDA’er Otto van Breugel, die de vragen had gesteld, reageert hoe dan ook tevreden. “Goed dat het college gehoor geeft aan de zorgen en signalen van Sparta’30 en dat het het plan van de dorpsraad serieus gaat onderzoeken. Zo hoort het ook in een moderne gemeente als Altena.”