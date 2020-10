Altena komt verenigingen bij nieuwe subsidieregels tegemoet

ALTENA • Verenigingen die door nieuwe subsidieregels minder geld krijgen, worden volgend jaar door de gemeente gecompenseerd.

Dat heeft een meerderheid van de gemeenteraad dinsdagavond besloten, nadat AltenaLokaal samen met CDA, SGP, Progressief Altena en Pauline van den Tol een voorstel hiertoe had ingediend.

Verenigingen die er op achteruit gaan krijgen hierdoor in 2021 hetzelfde subsidiebedrag als zij in 2020 kregen.

In 2022 krijgen deze verenigingen nog 75 procent van het bedrag dat ze dit jaar krijgen. In 2023 is dat nog 50 procent.

Hoger subsidiebedrag

De verenigingen die er in het nieuwe beleid op vooruit gaan krijgen in 2021 al het hogere subsidiebedrag.

De kosten van deze tijdelijke compensatie in 2021 worden gedekt uit het budget voor de zogenoemde ‘stimuleringssubsidie’, die aangevraagd kan worden voor activiteiten die iets bijdragen aan de gemeenschap en de leefbaarheid in de gemeente.

Dat bedrag is 95.000 euro. Ongeveer de helft van het budget is nodig voor de compensatie en de andere helft kan alsnog ingezet worden voor aanvragen die worden ingediend voor een stimuleringssubsidie in 2021.

Altena moet volgens de wet de regels voor subsidies dit jaar gelijk trekken. De verschillen tussen de drie oude gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem waren groot, waardoor sommige verenigingen nu fors moeten inleveren.

De gemeenteraad heeft dinsdag ingestemd met het raadsvoorstel, waarbij jaarlijks structureel 45.000 euro extra beschikbaar komt voor het subsidiebeleid.