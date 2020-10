Jongen (12) vermist in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Vanuit Wijk en Aalburg wordt sinds dinsdagavond een 12-jarige jongen vermist.

Dit meldt de politie via Twitter. De jongen is 1,5 meter lang, heeft blond kort haar en een slank postuur. Kleding: spijkerbroek, rode trui en crocs. Hij is vertrokken op een mountainbike. Degenen die hem gezien hebben kunnen contact opnemen via 112 (spoed) of 0900-8844.