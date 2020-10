Leerlingen Willem van Oranje College uit voorzorg thuis door corona

Het gebouw van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg.

WIJK EN AALBURG • Vijf leerlingen en twee docenten van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg zijn positief getest op het coronavirus. Zo’n 150 leerlingen volgen daarom sinds dinsdag digitaal thuisonderwijs.

Zes van de zeven besmettingen hebben zich voorgedaan binnen de afdeling van de theoretische leerweg. Reden voor directeur Arie van Vuuren om na nauw overleg met de GGD alleen de zes TL-klassen thuis te houden.

“Uit voorzorg”, verklaart Van Vuuren. “Als straks blijkt dat het haardje alleen in deze afdeling zit, hebben we het betrekkelijk eenvoudig kunnen isoleren. Vooralsnog zijn er binnen andere afdelingen op school geen besmettingen.”

Herfstvakantie

De leerlingen volgen hun lessen nu tot en met vrijdag vanuit huis en zullen elkaar en hun docenten vanwege de aanstaande herfstvakantie op school in ieder geval een periode niet ontmoeten.

“We hopen dat daarna alle leerlingen gewoon weer op school kunnen verschijnen”, aldus Van Vuuren.

Dat het coronavirus vooral de theoretische leerweg treft noemt de GGD ‘opvallend’, maar volgens de schooldirecteur ook niet meer dan dat. “Alleen op basis daarvan kun je geen conclusies trekken.”

Over de gezondheidssituatie van de docenten en de leerlingen wil hij niets kwijt. “Maar we hebben veel contact met ze.”

Videoboodschap

Begin deze maand had Van Vuuren in een videoboodschap nota bene nog zijn complimenten geuit aan zijn personeel en de leerlingen, omdat het coronavirus nog niet tot binnen de schoolmuren was doorgedrongen.

Vorige week maandag meldde zich vervolgens de eerste docent, die in de thuissituatie besmet is geraakt, en volgden meerdere meldingen van besmettingen.

Toen daar dit weekend opnieuw twee leerlingen bijkwamen, besloot het Willem van Oranje College na overleg met de GGD tot een ‘time-out’ op maandag, zodat dinsdag de lessen digitaal konden starten.

Ouders tonen hun begrip en reageren positief op de stappen die de school heeft gezet, vertelt Van Vuuren. Soms is het voorstel om ook de leerlingen onderling anderhalve meter afstand te laten houden. Dat hoeven ze nu immers niet.

Mondkapjes

Wél worden op het Willem mondkapjes gedragen. “En we proberen dat dwingende advies van de regering ook zoveel mogelijk over te brengen”, zegt Van Vuuren.

Gezien de kleine 600 personen die zich dagelijks in en om het schoolgebouw begeven, is een aantal van zeven besmettingen relatief erg laag. Het Willem van Oranje College doet er alles aan om de veiligheid van de leerlingen en de medewerkers te garanderen, benadrukt Van Vuuren.

“We doen wat we samen kunnen doen, maar we moeten ook nuchter zijn. Mensen kunnen het coronavirus ook thuis oplopen.”

Tom Oostra