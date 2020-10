Trema met Nieuwendijkse ouders in gesprek over kinderopvang

NIEUWENDIJK • Trema heeft alle Nieuwendijkse ouders woensdag uitgenodigd voor een gesprek over de tijdelijke verhuizing van de kinderopvang naar Sleeuwijk.

“Dan kunnen we kijken waar we hen tegemoet kunnen komen. Als mensen een optie hebben waar wij nog niet naar gekeken hebben zijn ze welkom om dat met ons te bespreken”, zegt Leontine Ouwerling, divisiemanager kinderopvang bij Trema.

Ouders in Nieuwendijk willen dat het ook tijdens de nieuwbouw van basisschool De Regenboog mogelijk blijft om hun kinderen in het dorp zelf naar de kinderopvang te brengen.

Een van hen schreef daarover namens meerdere ouders een brief aan de gemeente.

Lange periode

Voor de leerlingen van De Regenboog lijkt een tijdelijk onderkomen gevonden te kunnen worden, maar tijdens de bouw verplaatst Trema de kinderopvang van 0- tot 4-jarigen tijdelijk naar Sleeuwijk. “Dit zal zeker anderhalf jaar gaan duren. Een lange periode voor ouders”, staat in de brief te lezen.

Die keuze voor de locatie aan de Rijksstraatweg in Sleeuwijk, die momenteel bovendien deels leeg staat, voldoet in de ogen van Leontine Ouwerling, divisiemanager kinderopvang bij Trema, aan alle kwaliteitseisen die gesteld worden aan een goede kinderopvanglocatie.

Slaapkamertjes

“Er gelden immers strenge regels daarvoor”, zegt ze. “Natuurlijk, iedereen vindt het fijn als de kinderopvang op de hoek zit, maar het valt niet altijd mee om een geschikte locatie te vinden. Het gaat om meer dan alleen de ruimte. Er moeten bijvoorbeeld ook slaapkamertjes komen.”

In Nieuwendijk is nog gekeken naar andere mogelijke opvanglocaties, maar geen van die locaties voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een binnen- en buitenruimte voor een kinderdagopvanggroep, vertelt Ouwerling.

“In Sleeuwijk hebben we een mooie buitenruimte, waar de kinderen kunnen spelen.”

Als oplossing stellen de ouders voor om voor de kinderopvang tijdelijke units te plaatsen bij de volkstuintjes in Nieuwendijk, die volgens hen sinds 1 oktober leeg zouden moeten zijn.

Ruimtegebrek niet aan de orde

Een woordvoerder van de gemeente Altena laat weten dat in de brief van de ouders de indruk gewekt wordt dat ruimtegebrek het probleem is, maar dat is niet aan de orde.

Op het parkeerterrein bij De Regenboog, waar straks ook de units komen voor de leerlingen, is ruimte genoeg om ook de kinderopvang te huisvesten. De vraag over de volkstuintjes is in die zin dus niet relevant.

De woordvoerder geeft aan dat Altena wel met de kinderopvangorganisatie gesproken heeft. “Maar uiteindelijk maakt Trema de keuze.”

