Medewerker en cliënten Goezate besmet met coronavirus

WERKENDAM • Op afdeling De Stuurhut van zorglocatie Goezate in Werkendam zijn een medewerker en twee cliënten positief getest op het coronavirus.

Dat meldt zorgorganisatie De Riethorst Stromenland.

De cliënten van deze afdeling verblijven op dit moment in quarantaine.

Bezoek uitstellen

De Riethorst Stromenland vraagt bezoekers hun bezoek indien mogelijk uit te stellen. Als dit niet mogelijk is, is éénbezoeker per cliënt toegestaan.

Het dragen van een mondneusmasker is hierbij verplicht.