Inloophuis Altena gaat wandelen

REGIO • Door de maatregelen in verband met het coronavirus kent Inloophuis Altena, dat begin dit jaar van start ging, nogal wat hindernissen.

Mensen mogen immers niet spontaan bij elkaar komen en dit is nu net de bedoeling van het inloophuis. Na zes weken moest het door corona alweer gesloten worden.

Afgelopen zomer is het inloophuis beperkt open geweest om vervolgens sinds twee weken toch de deur weer dicht te doen.

Met elkaar in gesprek

Het bestuur heeft de koppen bij elkaar gestoken en een alternatief bedacht om toch een mogelijkheid te bieden aan mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten om met elkaar in gesprek te gaan.



Het bestuur heeft besloten om met elkaar te gaan wandelen. Voorlopig zijn vier wandelingen gepland op de woensdagochtenden. Opgeven is noodzakelijk, dit kan via de website, Facebook of via e-mail. Men wordt dan gekoppeld aan een vrijwilliger, die mee gaat voor een wandeling van een uurtje. Er wordt om 10:00 uur gestart met een kopje koffie/thee en vervolgens gaat men samen met de vrijwilliger een uurtje wandelen. Tijdens een wandeling kunnen de mooiste gesprekken ontstaan. De wandelingen vinden plaats op woensdagen 21 oktober, 28 oktober, 4 november en 11 november.

Er zal afwisselend gestart worden bij het inloophuis zelf aan het Raadhuisplein in Woudrichem en bij De Hartenjager in Giessen. Bij slecht weer is het de keuze aan deelnemers zelf of men toch wil gaan wandelen of liever in het inloophuis blijft.

Online workshop

Op 4 november stond er een lezing/workshop gepland met als onderwerp ‘Verlies’. Deze gaat door en zal nu online plaatsvinden. De workshop is bedoeld voor iedereen die met kanker te maken heeft of daarin anderen tot steun wil zijn.

De workshop wordt gegeven door Rijma de Ruiter van Verlies en Herstel en duurt van 20:00 uur tot 21:00 uur. Het thema is ‘Bij leven en welzijn’. Hoe leef je verder na verlies van gezondheid? Het enige wat voor de workshop nodig is, is een computer, iPad of een mobiele telefoon. Na aanmelding krijgt men een link toegestuurd waardoor mensen via één klik mee kunnen doen.

Er is een maximum aantal deelnemers van tien personen. Als er meerdere aanmeldingen zijn, kan Inloophuis Altena deze workshop meerdere malen geven. Ook hier geldt dat men zich op kan geven via de website, Facebook en via e-mail.

Telefonische bereikbaarheid

Naast dit alles wil Inloophuis Altena de mogelijkheid bieden om elkaar telefonisch tot steun te zijn. Wie het op prijs stelt om telefonisch contact te hebben met het inloophuis, kan zich eveneens opgeven via de website, Facebook en e-mail.

Na opgave wordt deze persoon teruggebeld op een voor hem of haar prettig tijdstip.

www.inloophuisaltena.nl