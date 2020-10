Inhaalcollecte ReumaNederland, Longfonds en Hartstichting afgelast door corona

REGIO • De gezamenlijke inhaalcollecte van ReumaNederland, het Longfonds en de Hartstichting gaat in Altena op basis van de actuele coronacijfers niet door.

Door corona konden de collectanten van ReumaNederland, het Longfonds en de Hartstichting afgelopen voorjaar ook al niet langs de deuren. En ook nú bij de gezamenlijke inhaalcollecte, oorspronkelijk gepland van 12 tot en met 24 oktober, gooit het coronavirus weer roet in het eten.

Terwijl giften, die normaal gesproken door middel van de collecte opgehaald worden, juist van onschatbare waarde zijn voor het werk van de gezondheidsfondsen. Het is wel mogelijk om via een QR-code een gift te doen. Via deze code kunnen mensen een zelfgekozen bedrag doneren.

inhaalcollecte.nl