50 jaar Groenewegenschool: identiteit en kwaliteit op alle fronten

WERKENDAM • Geen jubileumviering, wel een 252 pagina’s tellend jubileumboek. Dat wordt deze week gepresenteerd op de Werkendamse Groenewegenschool.

Directeur Ad Geuze was er 25 jaar geleden ook al bij, toen de Ds. Joh. Groenewegenschool in Werkendam stil stond bij haar vijfde lustrum. Toen werd er ook een jubileumboek uitgegeven, vertelt hij.

“Zwart-wit gedrukt met alleen een gekleurde omslag. Het boek was vooral geschiedschrijving. Mooi, maar dat wilden we deze keer eigenlijk niet doen.”

Speciaal voor het 50-jarig bestaan van de Groenwegenschool kozen auteurs Machiel de Gelder (oud-voorzitter van het schoolbestuur) en oud-leerling Kees Vreeken ervoor om de herinneringen van een grote groep betrokkenen bij de school op te tekenen.

Monument

“Daarmee is het niet alleen een geschiedschrijving op afstand geworden, maar een levendig boek waarin ieder op zijn of haar manier een blik in het verleden van de school geeft. Zo is het boek ook een soort monument”, zegt Geuze over het 252 pagina’s tellende werk, dat de titel ‘Het fundament gelegd. 50 jaar geschiedenis van de Ds. Joh. Groenewegenschool’ draagt.

Het verwijst naar de Bijbel als grondslag voor het reformatorische onderwijs in Werkendam en naar een bijbelpassage, die predikant Karens uitsprak toen hij zo’n 20 jaar geleden de eerste steen van het nieuwe schoolgebouw aan de Sportlaan legde.

“Het is onze opdracht om de kinderen bekend te maken met Christus. Dat is het fundament van ons leven. Tegelijkertijd willen we onze leerlingen met goed onderwijs een goed fundament meegeven. Identiteit staat in die zin synoniem voor kwaliteit, op alle fronten”, legt Geuze uit.

Vanuit die eigen visie is de grootste eenpitter in West-Brabant, waar ook veel kinderen van het schippersinternaat hun lessen volgen, altijd met de tijd mee gegaan. Zo werd een jaar of tien geleden gestart met basis-GGZ en sindsdien voert een GZ-psycholoog op school gesprekken met ouders en kinderen.

“Op deze manier houden we deze zorg dichtbij huis voor onze leerlingen en hoeven ze bijvoorbeeld niet naar Breda”, zegt Geuze, die zich de verbaasde reactie bij de GGD daar nog goed kan herinneren.

Actuele school

“Blijkbaar was het een heel vooruitstrevende stap. Ze vroegen: ‘Maar u bent toch een reformatorische school?’ Maar dat wil niet zeggen dat we geen actuele school zijn. Ook wij zijn van anno 2020.”

Geuze merkt dat de Groenewegenschool veel draagvlak heeft in Werkendam. Tijdens de nieuwbouw staken veel ouders in hun vrije tijd hun handen uit de mouwen en ook aan pleinwachten en leesouders heeft de school geen gebrek.

“Dat vind ik belangrijk, want samen maken we hier het onderwijs. Leerlingen, leerkrachten, ouders en mensen uit de buurt. Die betrokkenheid straalt af op de leerlingen en daar ben ik na al die jaren nog het meest trots op.”

‘Het fundament gelegd. 50 jaar geschiedenis van de Ds. Joh. Groenewegenschool’ is verkrijgbaar via de Groenewegenschool en kost 10 euro.