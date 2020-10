3FM Serious Request doet ook dit jaar Altena aan

ALTENA • 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 komt in december ook door Altena.

De elfde etappe eindigt in Hank en de dagen daarna lopen dj’s van de radiozender via Dussen, Meeuwen, Eethen en Genderen naar Wijk en Aalburg en vanuit daar weer naar Sleeuwijk. Dan doet de actie Veen, Andel, Giessen, Rijswijk en Woudrichem aan.

Vanuit Sleeuwijk trekt de actie door richting Gorinchem.

In 2018 kwam 3FM Serious Request: The Lifeline ook al door de gemeente Altena.

Tijdens 3FM Serious Request: The Lifeline 2020 lopen drie dj-teams door Nederland om in actie te komen voor het Rode Kruis, dat medische hulpverleners ontlast en verspreiding van het coronavirus tegengaat.

De dj’s starten op 18 december in Roermond en eindigen in Zwolle op kerstavond.