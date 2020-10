Nieuwendijkse ouders trekken aan de bel over kinderopvang

NIEUWENDIJK • Ouders in Nieuwendijk willen dat het ook tijdens de nieuwbouw van basisschool De Regenboog mogelijk blijft om hun kinderen in het dorp zelf naar de kinderopvang te brengen.

Voor de leerlingen van De Regenboog lijkt een tijdens onderkomen gevonden te kunnen worden, maar tijdens de bouw verplaatst Trema de kinderopvang van 0- tot 4-jarigen tijdelijk naar Sleeuwijk.

Lange periode voor ouders

“Dit zal zeker anderhalf jaar gaan duren. Een lange periode voor ouders”, schrijft een van hen namens meerdere ouders uit het dorp in een brief aan de gemeenteraad.

“De kinderopvang nu tijdelijk verhuizen naar Sleeuwijk gaat de Regenboogschool naar verwachting geen goed doen. Er zullen meer gezinnen zijn die richting Sleeuwijk of elders gaan trekken”, staat verder te lezen.

De briefschrijver pleit ervoor om de kinderen zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving te laten en beschrijft nog een praktisch probleem voor gezinnen met meerdere jonge kinderen.

Veel stress

“De 3-plusgroep bijvoorbeeld is om kwart voor 12 klaar. Dan moeten ouders van Sleeuwijk snel naar Nieuwendijk, want de school is om 12 uur klaar. Dit is nog maar één voorbeeld. U begrijpt dat dit niet wenselijk is en veel stress voor gezinnen met zich mee gaat brengen.”

Als oplossing stellen de ouders voor om voor de kinderopvang tijdelijke units te plaatsen bij de volkstuintjes in Nieuwendijk, die volgens hen sinds 1 oktober leeg zouden moeten zijn.

“Dit zal voor alle partijen een betere oplossing zijn. Ook voor de Regenboogschool. Dan worden kinderen niet elders ingeschreven.”