'Koukleumen' op weg naar de Noordkaap

MEEUWEN • Manon van Ewijk en Djerie van Stratum bereiden zich voor op een groot avontuur: met de auto naar de Noordkaap, offroad en zónder gps.

Manon van Ewijk uit Meeuwen en Djerie van Stratum uit Loon op Zand doen in februari mee aan de Baltic Sea Circle Rally: in een oldtimer 7500 kilometer rijden vanuit Hamburg naar het noordelijkste puntje van het Europese continent, zonder gebruik te maken van snelwegen en navigatie.

Met hun tocht hopen ze zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding en zeehondenopvang A Seal in Stellendam.

De komende maanden is het tweetal, dat meedoet onder de naam van Team Landmuis, druk om hun Land Rover Freelander in orde te maken, zodat Manon en Djerie daar straks de winterse kou mee kunnen trotseren. Een set Scandinavische winterbanden hebben ze al gesponsord gekregen. Verder zijn ze nog op zoek naar warme kleding, verwarming en een tent om bij forse temperaturen onder nul in te kunnen overnachten.

"En dan te bedenken dat we allebei ontzettende koukleumen zijn", zegt Djerie lachend.

Twee wereldreizen

Zij heeft al twee wereldreizen achter de rug en had zich voor deze zomer ingeschreven voor een rally door Japan. Die ging vanwege de coronapandemie niet door, waardoor de Baltic Sea Circle Rally in beeld kwam. Djerie schreef zich in, maar ze had nog geen idee met wie ze de tocht zou gaan maken.

Tot tijdens een avondshift bij dierenartsenpraktijk Dier en Dongen, waar Manon werkt als dierenarts en Djerie als assistent, hun wensen en dromen onderwerp van gesprek waren.

Noorderlicht

"We hadden het over wat we allemaal nog eens zouden willen doen in ons leven", vertelt Manon. "Ik zou graag nog eens met een auto naar de Noordkaap willen gaan. Het noorderlicht zien, een tocht met sledehonden maken. Ik ben al in Noorwegen geweest, maar Scandinavië trekt me heel erg. Bij de ANWB heb ik wel eens een reis met de camper die kant op voorbij zien komen, maar ik ga er niet in m'n eentje naartoe."

Het idee was bij Manon vervolgens weer een beetje weggezakt, totdat Djerie zei dat ze nog een ticket te vergeven had. Team Landmuis was een feit.

Zeemuis

Die naam is een subtiele verwijzing naar de reizen die Djerie eerder maakte. "Toen met m'n ouders in een boot die de Zeemuis heette. Landmuis leek me dus een logische naam voor onze reis over land."

Manon en Djerie hebben in februari zestien dagen de tijd om de 7500 kilometer lange tocht te volbrengen. Ze houden dan wel van autorijden, veel ervaring hebben ze verder niet.

Djerie kan bijvoorbeeld geen kaartlezen, al heeft ze laatst tijdens een rit met haar paard over de Veluwe wel geoefend. "Maar in Nederland is het zoveel moeilijker. Hier zijn relatief veel wegen, in Scandinavië zijn dat er veel minder. Ik ga er dus van uit dat het wel goed komt."

Dan de wagen zelf. "Een band vervangen lukt me nog net", lacht Manon. "Vlak voordat we vertrekken krijgen wel nog een spoedcursus", vult Djerie aan. "Van Ton van Vroonhoven, die een garagebedrijf heeft in Loon op Zand. Hij helpt ons nu ook al met het onderhoud van de auto."

Het doel voor Team Landmuis is om de rally in ieder geval uit te rijden en onderweg zoveel mogelijk mee te pikken van wat Scandinavië te bieden heeft. Niet alleen het noorderlicht en de sledehonden staan op het wensenlijstje, ook de ski's gaan mee en Manon en Djerie hopen onderweg orka's te kunnen spotten.

Nederlandse boeren

Ze zullen bij enkele Nederlandse boeren die in Scandinavië wonen overnachten, in ruil voor wat werkzaamheden op het bedrijf. Manon is immers afgestudeerd als veearts.

De komende maanden hoopt Team Landmuis zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF en de zeehondenopvang. Zo staat op 1 november een speciale offroadtocht voor iedereen met 4wd op het programma en verkopen de ouders van Djerie in hun winkel in Loon op Zand zakken met Meeuwense walnoten.

Verder zijn er notitieblokjes met pennen in de kenmerkende oranje kleur van Team Landmuis te koop en wordt er nog nagedacht over oranje mondkapjes. Simpelweg sponsoren kan natuurlijk ook. "Alles wat we ophalen gaat naar het goede doel."

landmuis.com