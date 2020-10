Ook wormenhotel bij Prinsentuin Andel

ANDEL • Ook op het Prinsentuin in Andel staat nu een wormenhotel.

Het is een blikvanger in de praktijkzone van de school.

Maandag zette Mark Thur van Megrow van The Dutch Nightcrawlers uit Uppel met de leerlingen Sven en Jorrinde de pieren uit in het wormenverblijf.

Bedoeling is dat ze het organische afval uit de kantine en uit de schooltuin gaan omzetten in waardevolle compost. Via een luik kunnen de leerlingen het verteringsproces volgen. Voor de ‘groene’ school uit Andel weer een sterk staaltje leren in de praktijk.