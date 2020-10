ZVDO verliest in Bergen op Zoom

ANDEL • De waterpoloërs van ZVDO hadden zaterdag eindelijk weer eens een wedstrijd op het programma. Onder aanvoering van de nieuwe trainer Arie Schouten werd in Bergen op Zoom verloren van De Krabben: 10-6.

De eerste periode kwamen de mannen uit Andel al snel op een 2-0 achterstand. De Krabben vloog uit de startblokken. ZVDO bleef rustig en wist via Arie en Jan-Willem de stand gelijk te trekken.

Gaatje

In de tweede periode wist ZVDO zelfs twee keer de voorsprong te pakken, maar uiteindelijk werd de eerste helft afgesloten in het voordeel van De Krabben met een stand van 5-4. De derde periode wist ZVDO het net niet te vinden en daardoor wist De Krabben voor het eerst een gaatje te maken van drie doelpunten. Dit bleek echter te veel om dit in de vierde periode goed te maken.

De vierde periode ging weer gelijk op. ZVDO bleef zich tot het eind toe inzetten, maar moesten hun meerdere erkennen in de tegenstander. Geert van der Garde mocht in de laatste periode nog wel zijn eerste doelpunt in het eerste herenteam maken. Eindstand werd 10-6.

Ondanks dat er twee oefenwedstrijden gespeeld werden, was het toch weer even wennen. Daarnaast wordt er een iets andere tactiek gehanteerd dan de afgelopen jaren. Ook dat is uiteraard iets wat tijd kost om ‘eigen’ te maken.

Aankomende zaterdag 10 oktober speelt ZVDO de eerste wedstrijd in hun thuisbad in Andel tegen Lutra uit Helmond.

Helaas voor de waterpoloërs opnieuw zonder hun trouwe supporters.