SOOLvA-bestuurder over coronabesmettingen: 'We zijn supervoorzichtig'

ALTENA • Van de GGD mocht de Henri Dunant open blijven, maar Petra Timmermans neemt geen risico na meerdere coronabesmettingen op de Wijk en Aalburgse basisschool. “We zijn supervoorzichtig”, aldus de bestuurder van Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA), waar de school onder valt.

In Wijk en Aalburg gaat het om drie besmette leerkrachten en een vrijwilliger van de tussenschoolse opvang. Ondertussen wacht één leerkracht nog op een testuitslag en zijn er twee in preventieve quarantaine.

Een deel van hen heeft overigens milde klachten, zegt Timmermans. “Maar positief is positief. Volgens de GGD zou de school gewoon open kunnen blijven, maar we zetten de gezondheid van personeel en leerlingen niet op het spel. We zitten aan de voorzichtige kant.”

Leerlingen van de Henri Dunant krijgen deze week daarom weer digitaal thuisonderwijs, net als hun leeftijdsgenootje dat een week eerder in Almkerk ook kregen.

De Almgaard

Op De Almgaard testte één leerkracht positief op het coronavirus, waardoor collega’s preventief in quarantaine gingen. De leerkracht met corona zit nog steeds ziek thuis, maar vanaf dinsdag kunnen alle leerlingen in Almkerk wel weer op school terecht.

“Het digitale thuisonderwijs was weer even schakelen, maar dat ging verder zonder problemen”, vertelt Timmermans. “Ik heb geen batterij invallers klaar staan. De invallers die er waren zijn ingezet voor de noodopvang.” De afgelopen week heeft De Almgaard aangegrepen om het schoolgebouw nog eens goed schoon te maken en te ontsmetten.

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zoekt het personeel van de scholen van SOOLvA elkaar niet op, blijkt uit het verhaal van Timmermans. Zo is de studiedag met een jaar verzet en heeft de bestuurder haar MT-overleg morgen digitaal.

Openhartig

Timmermans is openhartig over de coronabesmettingen binnen haar scholen. Dat is bewust, legt ze uit.

“Ik hoop dat mensen zo zien dat SOOLvA gezondheid hoog in het vaandel heeft staan. En waarom zouden we dit onder de pet willen houden? Met elkaar moeten we proberen het virus eronder te krijgen. Dat kan alleen als je weet waar de haarden zijn. Ik hoor om me heen steeds meer coronagevallen. Ik heb het gevoel dat er een olievlek aan het ontstaan is in Altena. Vandaar dat ik heb gezegd: laten we communiceren.”

Ze voelt daarbij veel steun van de inspectie en ook van de gemeente. “Er wordt vooral gevraagd of ze nog iets voor ons kunnen betekenen.”

