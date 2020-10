Ook gezonde kantine in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Na GRC 14 en NOAD'32 heeft ook voetbalvereniging Sleeuwijk het zilveren certificaat Gezondere Sportkantine ontvangen.

Voorzitter Edwin van der Poel mocht dit certificaat in ontvangst nemen van Irene Walk van Team Fit, onder toeziend oog van Jakko Bouman en Kees Braat, voorzitter en penningmeester van de AltenaCup. Sleeuwijk is daarmee alweer de derde voetbalvereniging in Altena die het zilveren certificaat heeft behaald.

Team Fit/Voedingscentrum is de landelijke organisatie die de certificering regelt. Er is een bronzen, zilveren en gouden certificaat te behalen. Doel is de leden van de voetbalverenigingen in aanraking te laten komen met gezondere voeding in de kantine, naast de gebruikelijk verkrijgbare artikelen.

De richtlijnen voor een gezondere kantine zijn vrij eenvoudig: Zorg ervoor dat er in elke productgroep (o.a. brood, drank, zoete en hartige snack) een betere keuze aanwezig is; Zet deze betere keuze op de prominente plaats in je kantine (bijvoorbeeld op de bar of boven de in de koeling); Stimuleer het drinken van water; Neem de gezondere kantine op in het beleid van de vereniging zodat er ook op de lange termijn draagvlak is voor dit onderwerp.

Rookvrij

Sleeuwijk is overigens de eerste voetbalvereniging in Altena, die het gehele complex rookvrij heeft gemaakt. Eerder was dat al het geval in de ochtend bij de jeugdwedstrijden, maar vanaf aanvang van dit seizoen geldt het voor het gehele complex.

Achter de kantine is een hoekje vrijgemaakt waar beperkt gerookt kan worden.