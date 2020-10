Monument Merwedegijzelaars in Werkendam onthuld

WERKENDAM • Ter nagedachtenis aan de Merwedegijzelaars is in de gemeenten Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Altena zaterdag een gezamenlijk monument in drie delen officieel onthuld.

Eén van de delen staat in Werkendam.

In goede samenwerken hebben de drie gemeentes samen met enkele nabestaanden een mooi traject doorgelopen. Daaruit is een prachtig kunstwerk ontstaan, ontworpen door Richard van der Koppel uit Genderen.

1944

In de nacht van 9 op 10 mei 1944 schiet het verzet bij de Helsluis twee Landwachters dood. Als represaille worden in de week daarna aan beide zijden van rivier de Merwede honderden veelal jonge mannen opgepakt en door de bezetter weggevoerd. Zo’n 25 van deze mannen keerden na de oorlog niet terug.

Ter nagedachtenis aan de omgekomen mannen en om stil te staan bij deze dramatische gijzeling, hebben de drie gemeenten een gezamenlijk monument in drie delen laten ontwerpen en plaatsen.