Oerlemans Plastics breidt uit in Giessen

GIESSEN • Oerlemans Plastics in Giessen heeft uitbreidingsplannen.

Vrijdag heeft het bedrijf het startsein gegeven voor de bouw van ruim 8800 extra vierkante meters op bedrijventerrein De Rietdijk.

Oerlemans Plastics speelt me de verdubbeling van de productielocatie in Giessen in op groei van de verpakkingsmarkt.

Bij de fabriek in Giessen worden het komende jaar uitbreidingen gedaan voor alle onderdelen van het proces: uiteenlopend van kantoorfaciliteiten tot en met productie- en opslagcapaciteit. De bouw van de extra fabrieksruimte en kantoren zal op het eigen terrein van Oerlemans Plastics gerealiseerd worden.

Eigenaar Joan Hanegraaf van de Oerlemans Packaging Group kijkt met vertrouwen uit naar de realisatie van de nieuwbouw.

Verder gegroeid

“Ondanks de coronacrisis zijn we verder gegroeid als verpakkingsproducent. Nationaal en internationaal tellen we mee als speler en met deze uitbreiding gaan we onze rol verder vergroten. We merken dat onze positie als kennispartner in verpakking, met onder andere een eigen testlaboratorium en reprocentrum, van toegevoegde waarde is. Ook zetten we al jaren in op een verduurzaming van onze producten. Voor de verpakkingsvraagstukken van vandaag bieden wij oplossingen die vaak het minst belastend zijn voor het milieu en daar is in toenemende mate belangstelling voor. Nieuwe duurzamere verpakkingen vragen om nieuwe technologieën.”

Oerlemans Plastics directeur Johan Kranenbroek ziet met de uitbreiding een belangrijke stap om te blijven voldoen aan de actuele vraag.

“De productie en opslag worden zo ingericht dat maatwerk steeds meer mogelijk is. Verder worden onze machines en logistiek een stuk slimmer door gebruik van specifieke data en straks ook 'automatic guided vehicles' in onze fabriek van de toekomst. De automatisering betekent niet dat er geen medewerkers extra nodig zijn in de grotere locatie. Vakmensen met technisch inzicht en innovatievermogen zijn en blijven ontzettend belangrijk bij de productie van onze flexibele verpakkingen. Regionaal zijn wij een van de grootste werkgevers en als deze uitbreiding gereed is zullen we meer medewerkers nodig hebben.”