Altena steekt extra geld in schoolgebouwen en insteekhaven Werkendam

ALMKERK • Hans Tanis is een ‘zeer tevreden’ wethouder. Niet alleen kon hij vrijdag een sluitende meerjarenbegroting presenteren, Altena heeft ook nog eens de ruimte om 1,3 miljoen euro in grote projecten te steken.

Zo kan de huisvesting van scholen in Altena rekenen op structureel 250.000 euro extra en dat is niet voor niets, vertelde wethouder Hans Tanis vrijdag bij de presentatie van de begroting voor 2021 en verder.

In het zogenoemde integraal huisvestingsplan (IHP), dat in oktober op de raadsagenda staat, staat beschreven dat zes basisscholen de komende tien jaar op de planning staan voor een nieuw gebouw of voor grootschalig onderhoud. In totaal is hiermee 20 miljoen euro gemoeid.

Insteekhaven Werkendam

Ook voor onderhoud van gemeentelijke gebouwen wordt 450.000 euro extra uitgetrokken en het college rekent met een extra 135.000 euro op de komst van een nieuwe insteekhaven in Werkendam, waarnaar begin september een onderzoek is gestart.

Meer geld voor het onderhoud van de buitenruimte (structureel 250.000 euro) en de begraafplaatsen (plus 50.000 euro) maakt dat het college veel ruimte kan bieden aan meerdere ambities.

Als het gaat over het nieuwe subsidiebeleid, waar de gemeenteraad zich deze weken over buigt, wordt er de komende jaren 100.000 euro extra opgenomen in de begroting. Het gaat hierbij om een vorm van compensatie voor verenigingen, aldus Tanis. “Want er waren grote verschillen tussen de drie voormalige gemeenten”, legt hij uit.

Ozb

De wethouder had vrijdag nog meer goed nieuws voor de inwoners van Altena. “De onroerendezaakbelasting (ozb) wordt niet verhoogd. De lokale lastendruk blijft in vergelijking met omliggende gemeenten laag.”

Dat Tanis met deze begroting zulke rooskleurige cijfers kan overleggen, komt door het ‘behoedzame’ financiële beleid van Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Daarnaast hield de nieuwe gemeente over 2019 eenmalig acht miljoen euro over en Tanis heeft de begroting ook nog eens goed tegen het licht gehouden. “Dat dit kan, komt ook doordat we scherp hebben gekeken naar lucht in de begroting. Hierdoor staat er nu een realistische begroting.”

Net als veel andere gemeenten in Nederland moet ook Altena aan de slag om de kosten binnen het sociaal domein weer op orde te krijgen.

Coronacrisis

Een ander punt van aandacht zijn de gevolgen van de coronacrisis. Altena kreeg al 500.000 euro van het Rijk en dat is voorlopig voldoende gebleken om de misgelopen toerismebelasting en kosten voor vergunningaanvragen op te vangen en om verenigingen te compenseren.

Een tweede steunpakket is afhankelijk van het verloop van de tweede coronagolf, zegt Tanis. “We anticiperen hier wel op, maar heel eerlijk gezegd ben ik er nu nog niet mee bezig. Het is immers ook een politieke keuze wie je straks met geld gaat ondersteunen en wie niet."

Tom Oostra