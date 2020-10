Willem van Oranje College maakt bijzondere afvalbak in strijd tegen zwerfafval

WIJK EN AALBURG • Wethouder Roland van Vugt donderdag een bijzondere afvalbak in gebruik genomen.

De blikvanger in de vorm van een bloem is ontworpen en gemaakt door leerlingen Metaalbewerking van het Willem van Oranje College in Wijk en Aalburg.

De opdracht aan het de leerlingen van het Willem van Oranje was: bedenk een opvallende afvalbak die uitnodigt tot gebruik, hufterproof is, en lang meegaat.

Bedrijven uit de regio

Verschillende bedrijven uit de regio hebben meegeholpen.

Zo leverde Vos Kunststoffen uit Veen de kunststof panelen van gerecyclede petflessen. De opening is zo gemaakt dat er geen vuilniszakken in kunnen, maar wel geschikt is voor blikjes en dergelijke. Onder de vanger staan manden die geleegd worden door de gemeente.

De blikvanger wordt geplaatst langs een zogenaamde ‘snoeproute’: op de hoek van de Wijksestraat en de Groeneweg tussen Wijk en Aalburg en Veen.

Door jongeren te betrekken bij oplossingen tegen zwerfafval wil de gemeente Altena hen meer bewust maken van het afvalprobleem.