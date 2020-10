Supermarkten in Altena stellen mondkapje nog niet verplicht

ALTENA • Het kabinet adviseert sinds woensdag dringend om in winkels mondkapjes te dragen. Hoe gaan de supermarkten in Altena daar eigenlijk mee om? En hoe zit het met het ouderenuurtje?

Bij de Albert Heijn in Sleeuwijk verandert er voorlopig weinig.

“Wij volgen het landelijke beleid van Albert Heijn”, vertelt supermarktmanager René de Boon. “Zolang het een advies is en geen verplichting, wie zijn wij dan om daar een verplichting van te maken?”

Ook bij Jumbo Duijzer in Veen draagt men voorlopig niet verplicht een mondkapje. “Als je het op eigen initiatief invoert, stoot je mensen voor het hoofd en doe je dat niet, dan stoot je weer anderen voor het hoofd. Wij gaan onze klanten daarom alleen vragen om een mondkapje te dragen, zodra meneer Rutte zegt dat het verplicht is”, verklaart eigenaar Johan Duijzer.

Goede voorbeeld

Bij de Spar in Genderen proberen ze het dragen van een mondkapje wel te stimuleren. “Nu bepalen klanten nog zelf of ze het doen, maar zodra Spar Nederland het verplicht stelt, dan zullen wij daarin volgen”, licht supermarktmanager Fabian van Horssen toe.

“Het is de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Het personeel zal mondkapjes gaan dragen om het goede voorbeeld te geven. We verkopen zelf ook mondkapjes en vragen de klant of ze een mondkapje willen kopen, als ze er geen dragen.”

In de Sleeuwijkse AH werden de coronaregels tot nu toe altijd redelijk trouw nageleefd.

“Het komt klantonvriendelijk over om met een klant de discussie aan te gaan of de regels wel juist gevolgd worden. Iedereen gaat met de regels op zijn of haar manier om. We zijn genoodzaakt om het deurbeleid op drukke momenten toe te passen en klanten te wijzen op onze huisregels en wettelijke bepalingen. De meeste klanten hebben hier uiteraard begrip voor.”

Ook in Veen zien ze geen problemen met het opvolgen van de huidige regels. “In Veen en omstreken wonen welwillende mensen en ze houden zich hier netjes aan de regels.”

In Genderen verbaast Van Horssen zich weleens over de reacties, als hij iemand wijst op het verplichte gebruik van een winkelwagentje.

Tegenzin

“Klanten kijken je soms raar aan, met een blik alsof ik iets raars zeg. Uiteindelijk doen ze dan wat er gevraagd wordt, maar wel met tegenzin. Het is belangrijk dat iedereen zich eraan houdt, zodat we snel weer naar normaal kunnen.”

Bij de kleine Spar in Genderen is geen speciaal uurtje waarop ouderen en kwetsbaren hun boodschappen kunnen doen. “Dat is meer iets voor grotere winkels. Als klanten ons ernaar vragen, proberen we wel mee te denken wanneer het rustig is. Maar als te veel mensen gebruik gaan maken van zo’n uurtje, dan wordt het uiteindelijk nog druk.”

Bij de Jumbo in Veen zien ze wel de meerwaarde van het ouderenuurtje. “Maar we doen niet aan leeftijdscontrole. Alle mensen die kwetsbaar zijn of die gewoon op een rustig moment willen winkelen, zijn tijdens deze openingstijden welkom.”

Marianne van de Werken