CDA-avond met gedeputeerde gaat niet door

SLEEUWIJK • Vanwege de aangescherpte coronarichtlijnen gaat de avond met CDA-gedeputeerde Elies Lemkes-Straver op woensdag 7 oktober in De Bolderik in Sleeuwijk niet door.

Het bestuur van CDA Altena heeft besloten de vergadering te schrappen, omdat niet meer dan dertig mensen bijeen mogen komen in een zaal.

"We hopen dat uitstel geen afstel betekent en we mogelijk in november alsnog een ledenvergadering kunnen houden", laat het bestuur weten.