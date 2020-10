'Hotel' De Hartenjager in Giessen gastheer van 1000 wormen

GIESSEN • Wethouder Roland van Vugt heeft donderdag bij De Hartenjager in Giessen het eerste wormenhotel officieel geopend.

Hij deed dat door zo'n 1000 'gasten' hun kamers te wijzen.

De bedoeling is dat de wormen in het wormenhotel gft-afval omzetten in compost. Zo wordt afval hergebruikt en de compost is een goede bodemverbeteraar.

Op een speciale menukaart laat Mark Thur, 'wormenpromotor' bij Megrow van The Dutch Nightcrawlers uit Uppel, zien wat de wormen graag eten: voornamelijk groente en fruit en soms een hapje rijst, maar beslist geen melkproducten, vlees of eieren.

"Zoals het een goed hotel betaamt heeft ook dit wormenhotel dus een restaurant, een bed en ook een raampje. Daardoor kunnen jullie af en toe even kijken hoe het met de wormen gaat. Het zijn nu jullie gasten, zorg er goed voor", zei Thur tegen Nicolette van Andel en Janine Kant, namens De Hartenbrigade de kersverse hoteleigenaars.

In totaal zijn in Altena vijf wormenhotels geplaatst. Naast De Hartenjager in Giessen staan de hotels bij kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam, bij het Prinsentuin in Andel en in Meeuwen en in Genderen.

Veel belangstelling

Er was veel belangstelling voor de hotels, zegt wethouder Van Vugt. "We hebben uiteindelijk zelfs moeten loten." Ook bij scholen in Altena komen wormenhotels.

"Om de leerlingen ervan bewust te maken dat zo'n klein beestje als een worm ervoor kan zorgen dat de wereld een beetje leefbaar blijft."