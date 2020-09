Kinderboekenweek feestelijk geopend op De Morgenster

SLEEUWIJK • Op basisschool De Morgenster in Sleeuwijk is de Kinderboekenweek dinsdagmorgen feestelijk van start gegaan.

Toen alle kinderen zich verzameld hadden in de gymzaal, zagen ze daar een tijdmachine en een supergrote zwerfkei.

Juf Joany vroeg aan de kinderen of ze wisten hoe de kei daar terecht was gekomen. Toen niemand het antwoord wist te geven, besloot ze door middel van de tijdmachine terug te gaan in de tijd.

Na de eerste reis kwam ze uit in de Middeleeuwen. Jonkvrouw Marjel vertelde dat ze de kei gebruikte als onhandige tafel. Maar ze wist ook niet hoe de steen in haar tijd daar gekomen was.

Romeinse ridder

Juf Joany reisde verder en kwam bij Romeinse ridder Jacco. Ook hij had geen idee hoe de zwerfkei in zijn tijdperk was gekomen. Maar hij gebruikte hem voor het slijpen van zijn zwaard.

Juf Joany stapte maar weer in de tijdmachine, maar schrok wel toen ze in de prehistorie uitkwam. Oermens Lida sprak haar taal niet, maar wist duidelijk te maken dat ze de steen gebruikte om tegenaan te leunen als ze ging slapen. Ze gebaarde dat de steen er altijd al gelegen had.

Vervolgens hebben Joany en het oermens nog een oerdans uitgevoerd met alle kinderen.

Maar hoe de steen er ooit is gekomen. Het zal een raadsel blijven, tenzij de kinderen het deze week gaan ontdekken tijdens alle leuke activiteiten van de Kinderboekenweek.