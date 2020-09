BizAwards Altena: een mooi concept

ALTENA • Donderdagavond 8 oktober moet het er toch van komen. De derde editie van BizAwards Altena, die eerder was uitgesteld vanwege Corona, wordt dan gehouden in Hollywoud. Twee prijzen, acht genomineerden. De ondernemersprijzen van Altena worden volledig coronaproof uitgereikt.

De vijfkoppige jury, onder toeziend oog van de Rivieren Notarissen, maakt donderdagavond de finale beslissing bekend. Wie wordt de Zelfstandig Professional van 2019 en wie is de Ondernemer van het Jaar 2019?

Om tot die keuze te komen, ging een proces van toetsing, pitches en bedrijfsbezoeken vooraf. Wie zijn ook alweer de kandidaten?

Zelfstandig Professional van het Jaar

Bart Verkade (Verkade Management & Advies) uit Woudrichem. Zijn nominatie verraste Bart: "Apart. Dit had ik niet verwacht. Geen idee wie mij genomineerd heeft. Maar leuk vind ik het uiteraard wel. Kennelijk valt het mensen op wat je doet en dat alleen al is natuurlijk mooi en bijzonder."

Dimar Pelle (Pelle Interieurbouw) uit Andel: "Ik was verrast toen ik hoorde dat ik genomineerd was. Ik kende het evenement niet en heb het even opgezocht. BizAwards Altena is toch wel een serieuze zaak. Ik vind het een eer om genomineerd te zijn. Het leuke is dat je gefeliciteerd wordt door mensen die ik helemaal niet ken."

Ruud Visser (BRUUD) uit Werkendam. "Ik ben niet zo van het podium, ik doe waar ik goed in ben en werk graag samen met opdrachtgevers aan het verwezenlijken en bouwen van hun droom. Dat anderen vinden dat mijn werk meer aandacht in de regio verdient en mij genomineerd hebben vind ik een eer."

Ondernemer van het Jaar

Bas de Peuter (The Dutch Nightcrawlers) uit Uppel: "Ons bedrijf is heel trots op deze nominatie, vooral omdat er veel innoverende, duurzame en mooie bedrijven in Altena zijn. Een finale is natuurlijk altijd spannend en het zou onnatuurlijk zijn als je, eenmaal in die finale, niet wil winnen. Hoewel de nominatie zelf al voelt als een overwinning."



Christian en Henri de Jong (ADJ Milieutechniek) uit Werkendam: "Onze nominatie voor Ondernemer van het Jaar was een verrassing. Prachtig dat we met de dingen die we met trots en plezier doen, opvallen. Uiteraard hebben we de nominatie in dank aanvaard en we zien uit naar de grote ontknoping."

Kees van Wendel de Joode en Marco van Driel (Technical & Maritime Services) uit Werkendam: "Fantastisch dat we als bedrijf met de medewerkers zo in het zonnetje staan. Met deze nominatie gaan we maar voor één ding en dat is winnen. Dat mag duidelijk zijn."