College: 'Brandkranen in Altena voor maart op orde'

ALTENA • Altena en Brabant Water zijn druk bezig om de problemen met de brandkranen in de gemeente op te lossen.

Voor 1 maart 2021 moeten alle gebreken op het gebied van zichtbaarheid, bedienbaarheid en bereikbaarheid van de brandkranen hersteld zijn. Ook moeten dan nieuwe afspraken gemaakt zijn over controles van de brandkranen.

De gemeente heeft daarvoor een aanbesteding gedaan en hoopt eind september de opdracht daadwerkelijk te kunnen verlenen.

Inspectie

Altena heeft in juni al een inspectie gedaan naar de 277 brandkranen op de industrieterreinen in Werkendam, Dussen, Giessen, Hank, Nieuwendijk, Rijswijk, Sleeuwijk, Veen, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Daaruit kwam naar voren dat van zeventien brandkranen de locatiegegevens niet kloppen en 50 brandkranen zijn niet gevonden.

“Dit komt met name doordat die brandkranen overgroeid zijn of er geen aanwijzing aanwezig is”, aldus het college. De buitendienst heeft de brandkranen weer toegankelijk gemaakt.

Ook brandweerteams hebben tijdens oefenavonden in de zomervakantie op verschillende plekken controles uitgevoerd.

Brabant Water

Andere acties, die de gemeente niet zelf mag of kan uitvoeren, zijn overgedragen aan Brabant Water.

“Brabant Water is reeds begonnen met het wegwerken van de aangeleverde gebreken en heeft aangegeven alle verbeterpunten zo spoedig mogelijk te gaan oplossen. Waar het gaat om spoed is de termijn daarvoor drie weken”, laat het college weten in antwoorden op schriftelijke vragen van Arno Bouman (CDA) en Pim Bouman (VVD).

Zij hadden de brandkranenproblematiek aangekaart, toen de brandweer bij een grote brand in Genderen afgelopen mei in eerste instantie moeite had om aan bluswater te komen.

Na eerdere vragen van CDA en VVD bleek ook dat er onduidelijkheid was over wie nou verantwoordelijk is voor het onderhoud van de brandkranen in Altena. Voor het college is niet helemaal duidelijk hoe dat misverstand is ontstaan.

De aanleg van 24 nieuwe brandputten in Altena wordt naar verwachting dit najaar afgerond.

Tom Oostra