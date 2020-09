Oproep van Energie Gezond Waalwijk: 'Laatste kans voor Altena'

REGIO • Energie Gezond Waalwijk roept inwoners van Altena op om zich aan te melden voor het extra forum op woensdag 7 oktober om 19:30 uur in de hal van het stadhuis van Waalwijk.

Eind dit jaar beslist de gemeenteraad van Waalwijk definitief over de grootschalige opwek van duurzame energie.

Laatste kans

"Voordat dit besluit wordt genomen hebben de inwoners van Waalwijk en de buurgemeenten een laatste kans om met de Waalwijkse raad van gedachten te wisselen over het plaatsen van windmolens en zonnevelden en hun bezwaren kenbaar te maken", laat Energie Gezond Waalwijk weten.

Aanmelden kan tot 5 oktober bij griffie@waalwijk.nl of via 0416683445. Bezoeker moeten hierbij aangeven of ze mee willen praten of alleen als toehoorder aanwezig zijn. Vrije inloop is vanwege de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk.

www.energiegezond.com