Twee ton extra nodig voor nieuwe Regenboog Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Wethouder Shah Sheikkariem heeft twee ton extra nodig voor de tijdelijke huisvesting van basisschool De Regenboog in

Nieuwendijk.

Daarmee kunnen alle schoolse activiteiten straks tijdens de nieuwbouw van het schoolgebouw plaatsvinden in units. Leerlingen hoeven dan niet deels in units en deels in de oude school hun lessen te volgen, waarover in een eerder stadium nog werd nagedacht.

In dat scenario zou de nieuwe Regenboog ook enkele meters moeten worden opgeschoven en dat zou tot enkele maanden uitstel leiden. Dat, en de overlast die kinderen en leerkrachten in dat geval van de bouwwerkzaamheden zouden ondervinden, weegt volgens de wethouder niet op tegen extra geld dat hij nu wil uittrekken voor de tijdelijke huisvesting.

Beide varianten kosten overigens meer dan het budget dat in 2018 is vastgesteld: 175.000 euro. De variant waar de wethouder nu voor kiest kost dus twee ton meer dan dat budget. De school deels laten staan kost één ton meer.

De gemeenteraad moet nog wel instemmen tijdens de behandeling van het integraal huisvestingsplan, dat in oktober door de politiek behandeld wordt.