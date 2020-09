ACKC verliest lastige wedstrijd in Zeeland

ALMKERK • Net als een week eerder heeft ACKC de punten zaterdag in Zeeland moeten laten.

Het lastige uitduel met Tjoba in 's-Heer Hendrikskinderen eindige in 16-11. Met rust was de score halverwege: 8-5. Sabine Meerman en Natasja Kuipers waren beiden goed voor drie treffers aan Almkerkse zijde.

ACKC staat door de nederlaag nu vijfde op de ranglijst. De komende twee weken worden de wedstrijden thuis gespeeld. Zaterdag komt Keep Fit '70 op bezoek in Almkerk. Een week later ontvangt ACKC Atlas.

Scores tegen Tjoba: Sabine Meerman en Natasja Kuipers 3x; Stef Mommers en Wietze de Vries 2x, Ingrid Dekkers 1x.