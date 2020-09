Werkendamse kunstenaar: 'Mijn agenda was ineens leeg'

WERKENDAM • Martin Copier toont drie weken in oktober het resultaat van zijn bijzondere kunstproject 'Geef me de ruimte'. Ook collega kunstenaars zoals Ilze Heintz, Vic Gremmer, Jolanda Verhoef, Lara Vos, Don Satijn, Ida Kurniawan en Amarentske Koopman laten hun meest recente werk zien.

Eind januari nam Martin Copier nog deel aan een grote, internationale kunstbeurs in Milaan, maar daarna werden alle beurzen vanwege corona afgelast.

"Mijn agenda was ineens leeg, echt alles was afgelast. Zelfs Art Laren, die was uitgesteld tot het laatste weekend van september, is nu alsnog geschrapt. De organisatie liet weten het toch niet aan te durven, ook al zou de beurs buiten worden gehouden."

Zelf ziet Copier af van deelname aan de Art Fair Amsterdam in november, vanwege de hoge kosten voor een stand bij het alsnog cancelen van de fair.

Veel tijd om te schilderen

Met het schrappen van alle beurzen stokte ook de verkoop van zijn werk en bleef ineens veel tijd over om te schilderen.

"Heerlijk werken in mijn atelier is ook fijn en zo ontstond het idee om een serie kleiner werk te maken en dat via een actie aan te bieden. Kunst is niet voor iedereen betaalbaar, maar nu kun je voor 250 euro toch een echte Copier kopen."

Ruimte loopt als een rode draad door het werk van Martin Copier. Op vaak grote doeken speelt hij met lijnen en kleuren en schept zo figuurlijk ruimte in zijn werk.

Op zijn doeken van 40 bij 40 centimeter van zijn kunstproject 'Geef me de ruimte' borduurt hij voort op deze techniek. Door steeds andere kleuren en lijnen te gebruiken ontstaat een grote variatie aan werk.

Leger des Heils

Van alle schilderijen die hij de afgelopen maanden heeft geschilderd zijn al 34 doeken verkocht; van de opbrengst gaat 15 procent naar opvang van dak- en thuislozen bij het Leger des Heils.

"Die mensen hebben ongezien een schilderij gekocht en mogen straks als eerste een werk komen uitzoeken. In totaal maak ik 70 schilderijen, ik ben nu ook nog volop bezig. Sommige maken ik in twee dagen, op een ander ben ik soms twee weken aan het worstelen. Pas als ik echt tevreden ben ga ik ze signeren en inlijsten."

Terwijl Martin Copier in zijn atelier bevlogen vertelt over zijn eigen kunstproject, werkt Vic Gremmer rustig verder aan één van zijn schilderijen. "Geef me de ruimte' is echt iets van Martin. Hij neemt zelf ook ruimte. Het is zo typerend. Soms kiest hij een doos, dan weer is het de lichtval die ruimte schept, zo blijft hij constant experimenteren en zoeken."

Beschermd

De fascinatie voor ruimte begon bij Martin ooit met spelende kinderen in een doos en toen hij zelf tijdens een tentoonstelling in een box zat te schilderen, voelde dat heerlijk beschermd.

"Voor mijn gevoel ben ik nog maar net op gang gekomen met het thema ruimte, voor mij is dit nog lang niet klaar. Ook die kleinere werken krijgen de komende maanden zeker een vervolg. Hoewel mijn handen ook weer jeuken om weer in het groot te werken."

In oktober neemt hij met groter werk deel aan de expositie Urban Space bij Artzaanstad.

Biesbosch

Vic Gremmer begon met schilderen na zijn prepensioen. "Ik heb het creatieve nooit een kans gegeven, maar wil iets nalaten. Ik schilder bij Martin in het atelier, maar ook thuis in de Biesbosch in mijn eigen atelier. Die Biesbosch is elke dag anders, ik heb nog zoveel ideeën."

Tijdens de expositie van Martin Copier is ook werk van Gremmer te zien, zoals het vierluik van vier jaargetijden in de Biesbosch. Zijn werk is soms abstract, soms realistisch, vooral de mix maakt het werk spannend.

Te zien

De expositie 'Geef me de ruimte' is te zien op 16, 17, 23, 24, 30 en 31 oktober van 13:00 uur tot 22:00 uur. De galerie is gevestigd op Kruisstraat 24 in Werkendam. Naast werk van Copier is (ruimtelijk) werk te zien van llze Heintz, Vic Gremmer, Jolanda Verhoef, Lara Vos, Don Satijn, Ida Kurniawan en Amarentske Koopman.

Wie zeker wil zijn dat de expositie coronaproof kan worden bezocht, kan zich vooraf inschrijven via info@martincopier.nl.

Hannie Visser-Kieboom