De Bolderik in Hank krijgt les in verkeersveiligheid

HANK • Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Bolderik in Hank hebben donderdag een speciale les in verkeersveiligheid gekregen.

Om kinderen bewust te maken van de mogelijke gevaren van grote voertuigen in het verkeer verzorgen Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) een speciaal lesprogramma Veilig op Weg voor leerlingen van de basisschool.

Donderdag gaf vrachtwagenchauffeur en instructeur Corina Hamer van TLN les aan groep 7 en 8 van De Bolderik in Hank. De leerlingen leerden de twee vuistregels: ‘Blijf rechts en ruim achter grote voertuigen’ en ‘Houd minstens drie meter afstand’.

De bestuurders van vrachtwagens en andere grote voertuigen kunnen buiten niet alles zien van achter hun stuur. Deze ‘dode hoeken’ zijn gevaarlijk voor andere weggebruikers. Spiegels en camera’s maken de dode hoeken kleiner, maar lossen het probleem niet helemaal op. Daarom is voorlichting van levensbelang, vooral voor jonge verkeersdeelnemers.

In de les leerde Corina de kinderen waar ze goed zichtbaar zijn voor de chauffeur en hoe ze het beste kunnen omgaan met grote voertuigen in het verkeer.

De leerlingen stelden vragen aan Corina en klommen zelf achter het grote stuur van de vrachtwagen. Daar keken ze of ze hun klasgenoten, meester of juf wel of juist niet konden zien in de spiegels.



1500 basisscholen

Veilig op Weg is het grootste dodehoeklesprogramma in Nederland. Jaarlijks worden door TLN, VVN en alle Veilig op Weg partners, zo’n 1500 basisscholen bezocht.