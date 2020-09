Meestertitel voor Werkendammer Christiaan Verkuijl

WERKENDAM • Christiaan Verkuijl uit Werkendam, werkzaam bij slagerij Van Roessel in Waalwijk, is geïnaugureerd tot Meesterverkoper Slagersbranche.

Daarmee is Van Roessel de eerste slagerij in Nederland met twee door de branche erkende meestertitels in huis.

Christiaan Verkuijl (28 jaar) is sinds 2010 werkzaam bij Van Roessel als winkelslager. In maart 2018 werd Dennis van Dun, eigenaar van Van Roessel, als eerste slager in Nederland beëdigd tot branche erkende meesterslager.

De titel is nog altijd voorbehouden aan slechts zeven slagers in Nederland.

Om ook het vakmanschap van advies en verkoop te stimuleren, startte Stichting Meestertitels Slagersbranche eind vorig jaar het traject voor een tweede meestertitel: branche erkende meesterverkoper.

Verkuijl aarzelde niet en besloot de uitdaging aan te gaan.

Hoogst haalbare erkenning

“De titel meesterverkoper is de hoogst haalbare erkenning van vakmanschap voor verkopers in de slagersbranche. De meesterproef daagde me uit om het állerbeste van mezelf te laten zien”, zo motiveert hij zijn deelname.

Om de prestigieuze titel te behalen, moest De Werkendammer een meesterproef doorlopen, bestaande uit een theoretisch en een praktijkonderdeel, waarbij hij door onafhankelijke beoordelaars stevig aan de tand werd gevoeld.

Product- en culinaire kennis, voedselveiligheid, het opstellen van een verkoopplan, organisatievermogen en een verslag over trends, vernieuwingen en klantgerichtheid: tal van aspecten kwamen aan bod.

Schotels en salades

Ook stonden praktische handelingen centraal, zoals het snijden van vlees en vleeswaren en het maken van schotels en salades. De ervaren winkelslager Verkuijl draaide er zijn hand niet voor om en doorstond de meesterproef met glans.

De officiële inauguratie was maandag, waarbij Christiaan Verkuijl de gouden meesterspeldjes, de bijbehorende oorkonde en een buis ontving.

Trots

Verkuijl en ook Dennis van Dun zijn ontzettend trots op het resultaat en de officiële erkenning van en waardering voor hun beider vakmanschap.

Dennis van Dun: “Allereerst ben ik ontzettend trots op Christiaan, die geheel op eigen initiatief de meesterproef aanging. Ook voor een vakman als Christiaan is het een heel intensief traject, zo weet ik uit eigen ervaring. Dat Van Roessel de eerste slagerij in Nederland is met twee branche erkende meestertitels is bijzonder en onderstreept dat wij ons elke dag focussen op ambacht, zorg en smaak. We vinden het belangrijk om het slagersvak in ere te houden en de consument te blijven tonen hoe wij met eerlijke ingrediënten de allerlekkerste producten bereiden en ze zo goed mogelijk te adviseren. Zeker in deze tijd is deze tweede meestertitel een enorme opsteker.”